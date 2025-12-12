ಭಾರತ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 75ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 1950 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು 75ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಳಿಯನಾದ ಧನುಷ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣವಿದು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು.
ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ ಕುಲುಕಿದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಫೋಟೋ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಲಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೌಂದರ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು. ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಮತ್ ಅವರು ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೆ.