ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ವೇಳೆ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಿನ ಚಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲರ್- 2 ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಮೀನಾ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲರ್- 2 ಮೂವಿ ಆದ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಥಲೈವರ್ 173 ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಕಮಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳೆ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.