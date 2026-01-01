English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್‌.. ವೈಟ್‌ ಆಂಡ್‌ ವೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್!

ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್‌.. ವೈಟ್‌ ಆಂಡ್‌ ವೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್!

ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಈ ವೇಳೆ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರು.
 
1 /5

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್‌‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ವಿಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 2026ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಪೋಯಸ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು.   

2 /5

ಬೆಳಗಿನ ಚಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

3 /5

ಜೈಲರ್‌- 2 ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.    

4 /5

ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್‌, ಮೀನಾ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

5 /5

ಜೈಲರ್-‌ 2 ಮೂವಿ ಆದ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರು ಥಲೈವರ್‌ 173 ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಕಮಾಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳೆ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

Next Gallery

ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ