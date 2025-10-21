ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಗೆಳತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಜನಿ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಥಲೈವಾ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಜೀವನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಅದು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಿ ನಿರ್ಮಲಾ.
ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ದೇವನ್ ಅವರು 'ಬಾಷಾ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮನೋರಮಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವನ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಜನೀಕಾಂತ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಬಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ರಜನೀಕಾಂತ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ, ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಅವರು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಪರವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಅಡಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಹಿಂಜರಿದಾಗ, ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಹಣ ನೀಡಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ದೇವನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು "ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತೀಯಾ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಶೇಷ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನಾಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ."ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾದವು. ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿತ್ತು. ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 'ನಿಮ್ಮಿ'ಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೇವನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.ರಜನೀಕಾಂತ್ ದುಃಖದಿಂದ ದೇವನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು: "ದೇವನ್, ಇಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಂದು ದುಃಖತಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಲತಾ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರ ತಂದೆಯಾದರು.ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಪ್ರೇಮ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.