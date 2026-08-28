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ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದೇ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ... ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 28, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:30 AM IST

Rajyog on Raksha Bandhan: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದೇ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳಗಲಿದೆ. 

Rajyog on Raksha Bandhan1/6

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ರಾಶಿಫಲ

Rajyog on Raksha Bandhan: ಆಗಸ್ಟ್ 28, ಶುಕ್ರವಾರ ಅತಿಗಂಡ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದೇ ದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

Tula Rashi 2/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.

Simha Rashi 3/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

mesha rashi 4/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.

Makar Rashi5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರವೂ ಇರಲಿದೆ. 

Mithun Rashi6/6

ಮಿಥುನ rರಾಶಿ

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರ.

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