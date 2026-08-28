/ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದೇ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ... ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ

Rajyog on Raksha Bandhan: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದೇ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಬೆಳಗಲಿದೆ.
Rajyog on Raksha Bandhan: ಆಗಸ್ಟ್ 28, ಶುಕ್ರವಾರ ಅತಿಗಂಡ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದೇ ದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರವೂ ಇರಲಿದೆ.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರ.