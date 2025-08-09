ಇದಪ್ಪಾ ಅಣ್ಣಾ-ತಂಗಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗಳವಾಡುವುದಲ್ಲ..! ತಪ್ಪದೇ ಓದುವಂತ ಸುದ್ದಿ..

Raksha Bandhan 2025 : ಇಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬ. ನಾಡಿನೆಲ್ಲೇಡೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಅಹಲ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 100 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಶತಾಯುಷಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು.
ಹೌದು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಅಹಲ್ಯಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಹುರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿನ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ, 100 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 104 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಎಚ್.ಬಿ.ಪಿ. ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಅಖಾಡದ ನಾರಾಯಣ ದೌಲೆ (ವಯಸ್ಸು 104) ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಗಿ ಪರ್ವತಬಾಯಿ ಭುಜದಿ (ವಯಸ್ಸು 100) ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ನೂರು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ.
ನಾರಾಯಣ ದೌಲೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಪರ್ವತಾಬಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತೃಪ್ತಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.