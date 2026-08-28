/ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಮುದ್ದಾದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸಿ.. ಪವಿತ್ರ ಬಂಧದ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ

Raksha bandhana wishes: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಖಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.
ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜನ್ಮದ ಬಂಧದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬವು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಕಮಾನು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಂತಿರುವ ನನ್ನ ಚಿನ್ನದ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನಿಗೆ.. ರಾಖಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ನಿಮ್ಮ ನಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು.. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ.. ನನ್ನ ತುಂಟ ಸಹೋದರನಿಗೆ.. ರಾಖಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ದೇವರು ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.. ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ನೀನು ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೀಯಾ
ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ.. ಅದು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಉಳಿಯುವ ಅದ್ಭುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧ.. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ನಾವು ದೂರವಿದ್ದರೂ.. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ನನ್ನ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯುವ ನಿಮಗೆ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ರಾಖಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ರಾಖಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ, ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ.
ಬಾಲ್ಯದ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆನಪುಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದವು.. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸೇಬಿನಂತಿರುವ.. ನಾನು ಇಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ರಾಖಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಥ್ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ.. ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧ.. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ.. ರಾಖಿ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು..