ಜೀ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌

Rakshitha prem: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ  ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ಖಾಯ ತೀಪ್ರುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದಿಢೀರನೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 
ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಖಾಯಂ ತೀರ್ಪಗಾರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು..  

ಇವರು  2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾ ‘ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊದಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ಆದರು. ಬಳಿಕ 2025ವರೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು’ ಶೋಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು.  

ಕಳೆದ ವರುಷ ಅಂದ್ರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು..ಸಡನ್‌ ಆಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಜಡ್ಜ್‌ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು.   

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ ಒಂಭತ್ತು ವರುಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮ್ಫರ್ಟ್ ಝೋನ್‌ನಿಂದ ನಾನು ಹೊರಬರ್ಬೇಕು. ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ  ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಜಿಕ ಉತ್ತರವೇ ಸತ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇಂಟರ್ನಲ್‌ ತಂಡ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತ್ತು ಹಾಗಾಗು ನಾನು ಹೊರಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಲವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

