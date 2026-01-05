ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಶಿಕಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಫೈಟ್‌..! ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದೊಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ

BBK 12: ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕೆ ರಾಶಿಕಾ ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ಆಗಿದೆ
BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸದಸ್ಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ ನಂತರ ಆ ಚಂಡನ್ನು ಕಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಏಕೆ ಆರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು.
ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯುವಾಗ ರಾಶಿಕಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ " ನೀವು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ತರಾ ಇರ್ತೀರಾ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೇಯೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೊರಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇನಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಶಿಕಾ ಮನೆಯವರ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೇಳದೇ ಮತ್ತೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ರಾಷಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದೇ ಹೊಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭುಜ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೋರಾಗೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮನೆಮಂದಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೃವಂತ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಸಖತ್ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.