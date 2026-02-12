Rakshita Shetty boyfriend : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲು ಸಾಲು ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಾಯ್ ಫ್ರೇಂಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೇಂಡ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲವರ್ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗಿಲ್ಲಿ ವಂಶದ ಕುಡಿಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಕರಿತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ, ತನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ.. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಟಾಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮೇಲೆ ಎಗರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿರುವ ಹುಡುಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಯ್ ಫ್ರೇಂಡ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೆಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚಣೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಹ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ವೊಂದರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಯುವಕ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವನ ಹೆಸರು ಅನೀಶ್.. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೀಶ್ ನನಗೆ ತಮ್ಮನಿದ್ದಂತೆ.. ಎಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಕೊಟ್ಟರು.