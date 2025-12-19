BBK 12 : ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ದೃವಂತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗಿನಿಂದ ಜನರು ಮನೆಯವರ ಆಟವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾದಾಟವನ್ನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
BBK 12 : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿವುದಂತೂ ನಿಜ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯವರ ಜಗಳ, ಮಾತು ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದೆನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ – ಧ್ರುವಂತ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ದೃವಂತ್ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾತ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗಿಂತ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳವೇ ಹೆಚ್ಚು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಟಾಮ್ ಆಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ತರಾ ಜಗಳಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಬಾರೀ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಭಾರೀ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮನೆಯವರ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಮ್ಮತದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟೇ ಜಗಳವಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಂಪ್ರೂ ಆಗಿ ಮತ್ತೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.