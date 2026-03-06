English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

Rakshith shetty social media post: ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿಂಪಲ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
ನಟ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ  ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು..ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಅಪ್‌ ಕಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಮೂವಿಯಾದ ವ ʻರಿಚರ್ಡ್‌ ಆಂಟನಿʼ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೀಡದೇ ಇರೋದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ  ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಕವರ್‌ ಫೋಟೋವಾಗಿ ʻ777 ಚಾರ್ಲಿʼ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಡ್‌ ಸೀನ್‌ನ ಫೋಟೋವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

2022ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಟನೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ 777 ಚಾರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು..ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್‌ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೇ  ಇದ್ದ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾವುಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಕವರ್‌ ಫೋಟೋವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

ಈ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದವರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು..ಆ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಆಗಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲಾ..  

ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು..ವಿವಾಹದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಸರವಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ತಂದಿದೆ.  

ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಚರ್ಡ್‌ ಆಂಟನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2025ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.ಈಗ ಈ ಸ್ಯಾಡ್‌ ಸೀನ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

