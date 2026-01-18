English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BBK12: ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ..ಗಿಲ್ಲಿನ ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್‌ನಂತೆ ಮೆಲ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿನಿ!

Rakshitha gilli: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಜೋಡಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಕಿತಾಪತಿ ಜೋಡಿಯೆಂದು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಿಸ್‌ ಯೂ ಕಿತಾಪತಿ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಾವ್‌ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋವು ಮರೆಯುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..  

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನನಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಅದೇನೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಮೆಲ್ಟ್‌ ಆಗ್ತೀನಿ..  

ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಗಿಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ದಿನವನ್ನ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಗಳಗಳನೇ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಊಟ ತಿಂಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಕೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..  

ಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಿತಾಳನ್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರೂ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ..ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇಡೀ ಕರುನಾಡೇ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ..  

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಂಗ್‌ ಇದೆ..ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕಡೆಗೂ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ..  

