ಅಶ್ವಿನಿ vs ರಕ್ಷಿತಾ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲಾ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌..

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ವಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮಹಾ ಫಿನಾಲೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಆಟ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವೇ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ (Second Runner-Up) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಫಿನಾಲೆವರೆಗೂ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿನಾಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಡುವಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿತ್ತು.
ವಿನ್ನರ್ ಪಟ್ಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸೀಸನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.