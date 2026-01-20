BBK: ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ! ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆಯಾ?

BBK: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮುಗಿದು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ದಿನ ಆಗಲಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ನಡೆದ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ.. ಸದ್ಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದರಂತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಆದ್ರೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಈ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ನಡೆದಿದ್ಯಾ.. ಅಂತಾ ಕೇಳದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಾ ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..ಹಾಗೆನಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ವೋ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಶ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ಬರಬಹುದು..ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ತಾವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.