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'ರಾಮಾಯಣ' ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ವೈಭವ..! ಅಂದಹಾಗೆ ನಟಿಯ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತೆ?

Written ByKrishna N K
Published: Jul 19, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:51 PM IST

Rakul Preet Singh : ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ 'ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ 18ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಶೂರ್ಪಣಖಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.

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ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ 'ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪ' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಂಕಟಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಆಕರ್ಷಕ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸೀರೆಯ ತುಂಬಾ ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ಅಂಚು.. ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು..

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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ : ಹಳದಿ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ರಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಹೂವಿನ ಕಸೂತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಬ್ಲೌಸ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

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ರಾಯಲ್ ಕುಂದನ್ ಆಭರಣಗಳ ಮೆರುಗು : ರಕುಲ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಮಣಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದ್ಭುತ ಕುಂದನ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಪದರಗಳ ಕುಂದನ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೋಕರ್ ಹಾರ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.

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ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಮರ್‌ಬಂಧ್ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು : ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಕುಲ್ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಮರ್‌ಬಂಧ್‌ (ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ) ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರಗಳು ಅವರ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನೀಡಿದ್ದವು.

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ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ : ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ಸಲೀಂ ಸಯ್ಯದ್ ರಕುಲ್‌ಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬೇಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೇಕಪ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅಲಿಯಾ ಶೇಖ್ ಮೃದುವಾದ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋ ಪೊನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಖದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳು ಅವರ ಸಹಜ ಸೊಬಗನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.

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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಶೂರ್ಪಣಖಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 18ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅವರ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಲುಕ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

TAGS:
RAKUL PREET SINGH
Yash
Sai Pallavi
Ramayana
Ramayana event

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