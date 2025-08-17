English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೌತ್‌ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಪತ್ನಿ 77,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ.. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

Ram Charan wife Upasana Networth: ಸೌತ್‌ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಪತ್ನಿ 77,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ. 
ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಕೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ.

ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಸಿಎಸ್‌ಆರ್) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಉಪಾಸನಾ 77,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 77,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪಾಸನ ಹೇಳಿದರು. 

ಉಪಾಸನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನ ತಾಯಿ ಶೋಭನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. 

ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಿಮಾ ಟಿಪಿಎ (ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಪಿಎಲ್) ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಯುಆರ್.ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

'ಕರ್ಲಿ ಟೇಲ್ಸ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಉಪಾಸನಾ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕಿ 'ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ 77,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ' ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 

ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಪಾಸನಾ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ವಿಮಾ ಟಿಪಿಎ (ಎಫ್‌ಎಚ್‌ಪಿಎಲ್) ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಉಪಾಸನಾ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

