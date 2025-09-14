English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

Actor life : ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಈ ನಾಯಕನ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 2164 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ 10,157 ಕೋಟಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಈ ಹೀರೋ ಈಗ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು..?
ಈ ನಟನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ.. ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಹೌದು.. ನಟ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ರಾಮಯ್ಯ ವಸ್ತವಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಗಿರೀಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅವರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

'ರಾಮಯ್ಯ ವಸ್ತವಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಈಗ ಕಷ್ಟ. ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್. ಟೌರಾನಿಯವರ ಮಗ. ಎಸ್. ಟೌರಾನಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕರು. ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ಗಿರೀಶ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಸಿಒಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

