ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..

Famous Couple Living Together: ರಾಮರಾಜನ್ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಮರಾಜನ್ ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮರಾಜನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ನಟರಾದರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಾಮರಾಜನ್, 'ನಮ್ಮ ಊರು ನಲ್ಲ ಊರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅವರು ಎಂಗಾ ಊರು ಆಟ್ಟುಕ್ಕಾರನ್, ನೇರಂ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕು, ಎಂಗ ಊರು ಕವಚನ್, ಸೆಂಬಗಮೆ ಸೆಂಬಗಮೆ, ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದವು.
ರಾಮರಾಜನ್ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಟಿ ನಳಿನಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಂಜಿಆರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ತರುವಾಯ ಅವರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಅರುಣಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ 1987 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ 2000 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಆದರೆ, ನಳಿನಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರು ನಳಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜನ್ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ರಾಮರಾಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ನಂತರ ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
"ಜನ ಸಂಭವಿಸದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಳಿನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಲ್ಲದೇ "ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವದಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.