ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌!

Ramcharan networth:ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಿನ್ನೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮನೆಯವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು..
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 31ರಂದು ಉಪಾಸನಾ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಖುಷಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಉಪಾಸನಾ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ತಾಯಿ -ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಸನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಅನಿಲ್ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೆಇಐ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಶೋಭನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಉಪಾಸನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮ್ಚರಣ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಉಪಾಸನಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಸುಮಾರು 77,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಉಪಾಸನಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು.. ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳು: ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ 'ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ - ವರ್ಷದ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. "ಮೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೀಜ್" ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಾಸನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತಳೇ? ಉಪಾಸನ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪಾಸನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 1,130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಆದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 1,370 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಚರಣ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.ಆದರೆ ನಾವು ಅವೆರಡನ್ನೂ (ಸಂಯೋಜಿತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, ಅದು 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಮಗು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮಗ ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉಪಾಸನ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ರೂ.2500. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಪಾಸನ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ.
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, 77 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ರೂ.22500 ಕೋಟಿಗಳು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 23000 ಕೋಟಿಗಳು. ನೀವು ಇದರಿಂದ ರೂ.10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ.. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮಗ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಮಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.