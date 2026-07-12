Ramya at Sharmila Mandre pre wedding party : ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಅವರ ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಖತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ : ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಧುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿದೆ.
ಗೆಳತಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ರಮ್ಯಾ : ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮದುವೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಗಳು : ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ : ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಶರ್ಮಿಳಾ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಬಲು ಜೋರು : ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ-ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಮಾಂಡ್ರೆ ಮನೆಯ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಝಲಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.