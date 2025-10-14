ಕಾಂತಾರದ ಬೈದಿ, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನ ಪತ್ನಿ ಈಕೆ... ಹೆಸರು ತಿಳಿದರೆ ಖುಷಿಪಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Baidi of Kantara Chapter 1: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೈದಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಬೈದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖುಷಿಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಬೆರ್ಮೆಯ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೈದಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂಗಳ.
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿರುವ ಮಂಗಳ, ಅವರದ್ದು ಸಂಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಟಕಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದೀಗ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮಂಗಳಾ, ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಇವರ ಮಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಸಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ.