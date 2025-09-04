"ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕಾರಣದಿಂದ ದೂರವಾದ್ವಿ.. ಆದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈಗಲೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

Rani Mukerji Aishwarya Rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ಜಗಳದ ಕುರಿತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Rani Mukerji Aishwarya Rai: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟಂತೆ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಶತ್ರುಗಳಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಈ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗುಸು ಗುಸು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ದೂರವಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದಗಳು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಕೊನೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ "ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ʻಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆʼ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು".
"ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಶ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಐಶ್ಗೆ ಇರಬಹುದೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.