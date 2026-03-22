ಧುರಂಧರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು..! ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ 6 ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳು

Dhurandhar 2 cast : URI ಖ್ಯಾತೀಯ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಟರೂ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರವರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ : 'ಮಹಾರಾಣಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು 'ಹಕ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, 'ಧುರಂದರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಬಡೇ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದರೆ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಡಾನ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ತಫಾ ಅಹ್ಮದ್ : "ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್" ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ (ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್) ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಜ್ವಾನ್ ಶಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರಂತಹ ನಟರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಷ್ತಾಕ್ ನಾಯಕ : "ಧುರಂಧರ್" (ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಖಾನಾನಿ ಸಹೋದರರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂಕಿತ್ ಸಾಗರ್ ಜಾವೇದ್ ಖಾನಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಮುಷ್ತಾಕ್ ನಾಯಕ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಷ್ತಾಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ನಟರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ "ಗದರ್ 2" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಫೈಜ್ ಖಾನ್ : "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾದ ಸದಸ್ಯ ಸಾಜಿದ್ ಮಿರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ "ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಥಿಯಾವಾಡಿ" ಮತ್ತು "ಜಾಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ 2" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಲೀಂ ಸಿದ್ದಿಕಿ : "ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸಂಚಲನಗೊಳಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅತಿಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರದು. ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅತಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಲೀಂ ಸಿದ್ದಿಕಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮ್ರೋಹಿ : "ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್" ನಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಶಫೀಕ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಗಣನೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಮಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಶೂರ್ ಅಮ್ರೋಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.