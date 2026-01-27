English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?

ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?

Gold Rate Decrease: ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಆತುರ ಪಡಬೇಡಿ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ದರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ  24K ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು  ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಭಾಂದವನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಆಸ್ತಿ ʼಹಳದಿ ಲೋಹʼವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 93% ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಹೊಸ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $5,400ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,75,160 ಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,900 (10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,58,960) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಗಾರದ ದರ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀಸಲು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ʼಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆʼಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. 

ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ.

2026 ರ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಇಳುವರಿ ನೀಡದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 60 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆ, ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.  Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

