English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 4 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..

200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 4 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..

4 Rare raja yoga: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗಳ್ಳಲಿದ್ದು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /10

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ, ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ 4 ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೂ ಸಹ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

2 /10

ಈ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕದಿಂದ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಗುರು.. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರೂಪ. ಈ ಘಟನೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.  

3 /10

ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  

4 /10

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು 6 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.   

5 /10

ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

6 /10

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.   

7 /10

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.  

8 /10

ಮಕರ ರಾಶಿ : ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

9 /10

ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.  

10 /10

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

November Horoscope 2025 ನವೆಂಬರ್‌ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ 2025 ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಸಂಚಾರ 2025 ನವೆಂಬರ್‌ ಭವಿಷ್ಯ 2025 november 2025 monthly lucky horoscope ನವೆಂಬರ್‌ ರಾಜಯೋಗ 4 amazing Raja Yoga after 200 years success for this zodiac sign Grah Gochar Rashifal November Rashifal november planetary transit 2025 November 2025 horoscope november 2025 grah gochar rashifal november 2025 shukra gochar Shukra Gochar 2025 November horoscope Zodiac Sign Lucky ನವೆಂಬರ್‌ ರಾಜಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ

Next Gallery

ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ