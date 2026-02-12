30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ.. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ

Ardha Kendra Yoga 2026 Effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶನಿ-ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಶನಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವರು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕಾಲ.
ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಈ ಅಪರೂಪದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಲಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ!
ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅವಧಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.