Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಪರಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಪರಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 01, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:07 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಪರಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Rajayoga In Shravana Masa1/6

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂದರೆ ಶುಭ ಮಾಸ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ 13, 2026ರಂದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಪರಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..   

Rajayoga In Shravana Masa2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ೦ಪಡೆಯಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು.  

Rajayoga In Shravana Masa3/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 

Rajayoga In Shravana Masa4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

Rajayoga In Shravana Masa5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.

Rajayoga In Shravana Masa6/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.  

ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Rajayoga
Shravana Masa
Rare Rajayoga
Rajyoga
Lord Shiva Blessings Zodiac Signs
ASTROLOGY
Kannada Astrology
August horoscope
August Lucky Zodiac Signs

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
5,173 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಜಲಾವೃತ ಭೀತಿ: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮನವಿ
2
3
4
5