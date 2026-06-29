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ವಿಶೇಷ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 29, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:47 AM IST

ಸೋಮವಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದೊಂದಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಸಂಯೋಗ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 

Rare Bhadra Rajayoga Effect1/6

ವಿಶೇಷ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು (ಜೂನ್‌ 29, 2026) ಸೋಮವಾರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ ಇರಲಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Rare Bhadra Rajayoga Effect2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. 

Rare Bhadra Rajayoga Effect3/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.

Rare Bhadra Rajayoga Effect4/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. 

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದಾದರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ಲ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Rajayoga
Full Moon Horoscope
Bhadra Rajayoga
Shukla Yoga
Kannada Bhavishya
Rashipala

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