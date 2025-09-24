ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ

Rajayoga In Navaratri: ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕಾಲವಾಗಿರುವ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನವೂ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ನವ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ನವ ದುರ್ಗೆಯರು ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪವಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರೂ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವದುರ್ಗೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಿದ್ದು, ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ನವದುರ್ಗೆಯರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೋಡ ಸರಿಯಲಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ನವ ದುರ್ಗೆಯರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಕೈಗೂಡುವ ಸಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.