ಗುರು-ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು

Shani-Guru Maha Sanyoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಇಬ್ಬರೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುವ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದನ್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರುವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುವು ಗುರುವಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಎತ್ತರವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೇ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)