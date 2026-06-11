Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 11, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:17 AM IST

Auspicious Yoga: ಜೂನ್‌ 17ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

Auspicious Yoga:  ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Auspicious Yoga1/6

ಶುಭ ಯೋಗಗಳು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್‌ 17, 2026ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, ಧನ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. 

Auspicious Yoga2/6

ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಧನ ಯೋಗ, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Auspicious Yoga3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ಯೋಗ, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Auspicious Yoga4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ, ಧನಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಸಿರಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Auspicious Yoga5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೂ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

Auspicious Yoga6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ, ಧನಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Rare Gajakesari Raja Yoga
Gajakesari Rajyoga
Trigrahi Yoga
Rajayoga
Auspicious Yoga
Dhanyog
Dhana Yoga

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka Weather LIVE Updates: ಮುಂಗಾರು ಆರ್ಭಟ: ಜೂನ್ 14 ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ!
karnataka weather live updates today14 min ago
2
Ethanol Blended Petrol28 min ago
3
Save government schools42 min ago
4
Mohammed Siraj51 min ago
5
Which serial End1 hr ago