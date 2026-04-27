ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!

Powerful Gajakesari Yoga On Angaraka Sankashti: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 05, 2026ರಂದು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಇರಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಗುರು ಗ್ರಹ ಬುಧನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರ ಗುರುವಿನ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಪಡಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ʼಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗʼ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿಹೋಗಲಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಎಂತದ್ದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ಗುರು-ಚಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶೀಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು ಕರಗಿ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಿರಿ.
ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.