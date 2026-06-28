/ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಆ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ..!

Rare gajakesari yoga: ಜುಲೈ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Rare gajakesari yoga: ಜುಲೈ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಖಂಡ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ, ವಿಜಯಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಖಚಿತ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವು ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಶವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಪೂಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಧನ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಉಚ್ಚ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಗುರು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಜೊತೆ ನೋಡಿದರೆ, ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
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