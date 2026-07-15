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12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

Written ByYashaswini V
Published: Jul 15, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:22 AM IST

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

Guru Aditya Rajyoga 2026 Effect1/8

ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 16ರಂದು ಮನಸ್ಸಿನಕಾರಕ ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Guru Aditya Rajyoga 2026 Effect2/8

ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ

ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದು ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Guru Aditya Rajyoga 2026 Effect3/8

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

Guru Aditya Rajyoga 2026 Effect4/8

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. 

Guru Aditya Rajyoga 2026 Effect5/8

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

Guru Aditya Rajyoga 2026 Effect6/8

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು  ಸಿಗಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.   

Guru Aditya Rajyoga 2026 Effect8/8

ಧನು ರಾಶಿ

ಗುರು ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Guru Aditya Rajayoga
Rajayoga
Guru Gochar
SURYA GOCHAR
Auspisious Yoga
ASTROLOGY
Lucky Zodiac Signs

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