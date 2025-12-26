ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

Heart Attack Symtoms: ಇತ್ತೀಚೆನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಗೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಈ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆನೋವು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ದಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ವಾಂತಿ: ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಂತಿ, ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಮೈ ಬೆವರುವುದು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವಾಗಲೂ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: *ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದವರ ಬೆನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ಮಲಗಿಸಿ *ಎದೆಬಡಿತವನ್ನು ಆಲಿಸಿ *ಮೂಗಿನ ಬಳಿ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ *ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಊದಿ *ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ *ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ