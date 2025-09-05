ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ..

Liver damage symptoms: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಯಕೃತ್ತು ಕೂಡ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಕೃತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಇಡೀ ದೇಹವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು..
ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾನಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು..
ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ: ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಪಾದಗಳ ಅಡಿಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತುರಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು: ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಾದದ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಯಕೃತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ: ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಪಾದಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾದದ ಕೆಳಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಡಿಭಾಗಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅಡಿಭಾಗಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ: ಉಗುರುಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದರೂ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.