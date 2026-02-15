English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.. 
 
1 /11

ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕಾಶ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ದಿನದಂದು, ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ೧೨ ಸುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ೪ ರಾಜ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  

2 /11

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ, ರಾಹು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಶಿವ, ಶುಕ್ಲ, ಶೋಭನ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ, ಚಂದ್ರಮಂಗಲಂ, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ, ರಾಜ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಮುಂತಾದ 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಈ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.   

3 /11

ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ.   

4 /11

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 4 ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

5 /11

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.   

6 /11

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.  

7 /11

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉಂಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   

8 /11

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

9 /11

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.   

10 /11

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

11 /11

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

maha shivratri 2026 12 subh yogas and 4 rajyoga on maha shivratri 2026 ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ 2026 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 12 ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು

Next Gallery

120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ..