300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕಾಶ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ದಿನದಂದು, ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ೧೨ ಸುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ೪ ರಾಜ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ, ರಾಹು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಶಿವ, ಶುಕ್ಲ, ಶೋಭನ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ, ಚಂದ್ರಮಂಗಲಂ, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ, ರಾಜ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಮುಂತಾದ 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಈ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 12 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 4 ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಉಂಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)