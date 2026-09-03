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ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 03, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:27 PM IST

Krishna Janmashtami 2026: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ದಿನವನ್ನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಹ, ಕುಂಭ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.

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ಏನಿದು ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳ ವಿಶೇಷತೆ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಶುಕ್ರನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಗ್ರಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ.

Rare Maha Yoga After 15 Years2/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.

Rare Maha Yoga After 15 Years3/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಬಲ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಮಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Rare Maha Yoga After 15 Years5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Rare Maha Yoga After 15 Years6/6

(ಸೂಚನೆ: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಶಿಫಲವನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಖಚಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಂಹ, ಕುಂಭ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ರಾಶಿಫಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.)

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