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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್..‌ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 01, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:12 AM IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ, ಭದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. 

September 2026 Rajayoga effect1/6

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆ.2ರಂದು ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸೆ.7ರಂದು ಬುಧ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ, ಸೆ.17ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸೆ.26 ರಂದು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಐದು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..  

September 2026 Rajayoga effect2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಮಾಲವ್ಯ, ಭದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಇರಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

September 2026 Rajayoga effect3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ, ಭದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. 

September 2026 Rajayoga effect4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಮಾಲವ್ಯ, ಭದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.   

September 2026 Rajayoga effect5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮಾಲವ್ಯ, ಭದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

September 2026 Rajayoga effect6/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Rajayoga
Malavya Rajayoga
Bhadra Rajayoga
Lakshmi Narayana Yoga
Budhaditya Raja Yoga
September Rajayoga
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