ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ!!

Budhaditya yoga on mahanavami 2025: ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1) ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ. ಇದನ್ನ ಮಹಾನವಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾನವಮಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾನವಮಿಯನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ಮಂಟಪಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾನವಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಹಾನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶೀಘ್ರವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)