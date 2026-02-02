Saturn transit effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಆಯಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಗುರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮತೋಲನವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ವಿವಾಹದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಗಳು, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)