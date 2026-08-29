/ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹಣದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ರಾಶಿಫಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
Weekly Panchanga 31st Aug-6th Sept 2026: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಸಂಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದು, ಬುಧನು ಸ್ನೇಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಏನು ವಿಶೇಷ?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರನು ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ನಡುವೆ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭದಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಸಂಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮನೆಯವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅವಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಅವಕಾಶ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)