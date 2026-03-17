ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ.. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ

Saraswathi Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ತರ್ಕ, ಬುದ್ದಿ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶನಾದ ಬುಧ ಹಾಗೂ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಲಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡು ಶಾಂತಿ-ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಕೈಗೂಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಡೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಬಹುದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರ, ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಅನುಮಾನ, ಬಿರುಕುಗಳು ಶಮನಗೊಂಡು ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.