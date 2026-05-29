Saraswati Yoga: ಇಂದು (ಮೇ 29, 2026) ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುದ್ಧಿಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಶುಕ್ರ, ಜ್ಞಾನಕಾರಕ ಎನ್ನುವ ಗುರು ಮೂರೂ ಗ್ರಹಗಳುಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಗಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದಾಯಕ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೈ ಸೇರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು ಬಂಪರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.