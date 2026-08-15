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ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 15, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:55 PM IST

ಶುಕ್ರನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಕಾರಕ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ತರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚಿನ ಬದಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

Shani Shukra Yuti 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಪ್ರತಿಯೋಗ ಅಥವಾ Opposition ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21ರ ಸಂಜೆ 6:10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಗೋಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಸುಮಾರು 14 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸುಮಾರು 14 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾದ Opposition ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ವೈಭವ, ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ಕರ್ಮ, ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
 

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ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೇನು?: ಒಂದು ಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ Opposition ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ನಡುವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ತುಲಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ಮೇಷದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶನಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ, ಲಗ್ನ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

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ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

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ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿಯ ಚಲನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಾಲ-ಬಾಕಿಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಶನಿಯ ಸ್ವಭಾವ ನಿಧಾನವಾದುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಶನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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