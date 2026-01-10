ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬೇಕಾ?ರಕ್ಷಿತಾಳ ಮುಖವಾಡ ಬಿಚ್ಚಿದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Biggbosskannada12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಿತಾಳ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಬಯಲಾಗಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ರಕ್ಷಿತಾಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಘು ಫೇವರಿಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದರು ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು..
ಆದ್ರೀಗ ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ..ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತಿರಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೂವಾಗ ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಬೀನ್ಬ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾವ್ಯಾ ಇರೋದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು..ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾವ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು..
ಆದ್ರೀಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ..ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಬೀನ್ಬ್ಯಾಗನ್ನ ಎತ್ತಿ ದೂರಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಇದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೆಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..
ಧನುಷ್ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೀನ್ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ..ಯಾಕೇ ರಕ್ಷಿತಾ ನಿಂಗೆ ನಾವು ಕೂರೊದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿತಾ ತಬ್ಬಿಬಾಗ್ತಾರೆ..
ಇನ್ನೂ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ನೀಡುವಾಗ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋಕೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬೇಕಾ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ..ಯಾಕೇ ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಇರೋದು ಸ್ಪಲ್ಚದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕಲಿ ಎಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಸುದೀಪ್ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂತು ವೀಕ್ಷಕರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ