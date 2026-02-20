English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್‌ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳೂ ಫೋನ್‌ ತರವಂತಿಲ್ಲ!

Rashmika and vijay deverakonda marriage: ನ್ಯಾಶ್‌ನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೆಟುಗಳಿಗೂ ನೋ ಫೋನ್ಸ್‌ ನೋ ಫೋಟೋ ನಿಯಯವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ..
 
   ಸದ್ಯ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಆಗುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬಹಳ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇ  ಫೆಬ್ರವರಿ 26ಉದಯ್‌ಪುರ್‌ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ..ಈವಿಚಾರ ಆಲ್‌ಮೋಸ್ಟ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ..  

ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೈಫ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿರಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ..  

ಈ ಜೋಡಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಗುಟ್ಟಾಗಿರಿಸಿದ್ದರು.   

ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು,ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉದಯ್‌ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ..   

ಮದುವೆ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್​​ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಮದುವೆ ನಡೆವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದರೆ ಭದ್ರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲೀಕ್‌ ಆದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.  

ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬರುವ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟುಗಳಿಗೂ ಫೋನ್‌ ತರದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಫೋನ್‌ ಯೂಸ್‌ ಮಾಡದಂತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸದಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

ಯಾರೂ ಆಗದ ಮದುವೆ ಆಗತಿದ್ದಾರಾ  ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.   

