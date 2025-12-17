English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!

ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!

Rashmika mandana bachelor party : ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರುಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಹ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ..ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..
 
1 /5

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2 /5

ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಇಟ್ಟು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಕೆಲವು ಗೆಳತಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

3 /5

ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಗುಟ್ಟೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

4 /5

ಈಗ ಗೆಳತಿರೊದಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್‌ ಹಾಕಿ ಚಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

5 /5

ಬೀಚ್‌ಗಳ ಹಾಗೂ ಐಶಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ   ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಫೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವ  ಫೋಟೋಸ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. 

Rashmika mandana bachelor party

