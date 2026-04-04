  • ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೈನ್‌ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೈನ್‌ ಆದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

Rashmika mandana: ನ್ಯಾಶ್‌ನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಮಹತ್ತರವ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 
ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನ್ಯಾಶ್‌ನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ  ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಇವರು ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀಡಿ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು "ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ನಟನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ 2025ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗದ್ದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.  

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇವರು  ಕ್ರಂಚೈರೋಲ್‌ ಅನಿಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಹ್ವಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಂಚೈರೋಲ್‌ ಅನಿಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಕ್ರಂಚೈರೋಲ್‌ ಅನಿಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿ ತಿಂಗಳು ಮೇ 23 ರಂದು ಜಪಾನಿನ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.  

