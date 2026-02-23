English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ

Rashmika mandanna marriage: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಷ್‌ನಲ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
 
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವರುಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸಾಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ..ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಾಳೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ವಿರೋಷ್‌  ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ, ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆಪ್ತರು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಯಪುರ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟ, ನಟಿಯರ ಪೋಟೋಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ..ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಉದಯಪುರ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.   

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಉದಯಪುರ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಗು ನಗುತ್ತಲೆ ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಹೋಟೇಲ್‌ನತ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದರು.

ಮದುವೆ ಗಂಡು ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ನಟ ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್‌ ಹೊರಬಂದ್ದು ಸಹೋದರ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರು.

ಇತ್ತ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸೋದರಿ ಸೈಮನ್ ಕೂಡ ಉದಯಪುರ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್‌ ಜೋಡಿಯಾದ "ವಿರೋಷ್‌" ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಾವ್‌ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

